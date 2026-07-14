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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. Mesajında FETÖ'cü hainlerin bertaraf edildiğini vurgulayan Bakan Göktaş, 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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