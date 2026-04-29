Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcısı Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü Davis'i kabul etti Açıklaması

Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcısı Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü Davis'i kabul etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcısı Meta'nın Küresel Güvenlik Direktörü Antigone Davis ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"15 yaş altı çocuklarımıza yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında, ebeveyn kontrol araçlarının etkinliğinin artırılması, yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi, zararlı içeriklere hızlı müdahale ve şikayet süreçlerinin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini önceleyen yaklaşımımızın, teknoloji şirketleri nezdinde bağlayıcı bir sorumluluğa ve küresel bir harekete dönüşmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
