Bakan Göktaş: 'Şiddetin Hiçbir Bahanesi Olamaz'

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kamu spotu ile şiddet işaretlerinin erken fark edilmesinin önemi üzerinde durdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

Şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını, küçük işaretlerle belirdiğini dile getiren Göktaş şunları kaydetti:

"Fark etmek, 'dur' demektir. Bu yüzden 'işareti fark et' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

Kamu spotu

Bakan Göktaş, paylaşımında, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotuna da yer verdi.

Kamu spotunda, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığı, işaretlerin erken fark edilmesinin şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesini mümkün kıldığı belirtildi.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken doğru tutum ve davranış sergilemelerinin önemine değinilen kamu spotunda, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi internet teknolojileriyle karşılaşılan şiddet biçimlerini fark etmenin gerekliliği, toplumda saygı kültürünü zedeleyen şiddetin karşısında ortak irade sergilemenin önemi vurgulandı.

Kamu spotunda, şiddetle mücadelenin temel yolunun, sağlıklı ilişkilerin inşasını teşvik etmekten geçtiği vurgulanarak, saygı, sevgi, nezaket, empati ve açık iletişim temelleri üzerine kurulan ilişkilerin, şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu kalkan olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
