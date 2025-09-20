Bakan Göktaş: Rize'ye 4 Milyon TL Acil Yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de meydana gelen sel sonrası bölgeye 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan, vatandaşların yanında olduklarını ve psikososyal destek ekiplerinin sahada bulunduğunu belirtti.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de meydana gelen selin ardından, bölgeye ilk etapta 4 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel