Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı'nda Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı'nda Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi yaşayan askerleri hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören askerlere ziyarette bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Ülkemizin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, tedavileri devam eden askerlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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