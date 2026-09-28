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Bakan Göktaş, Mescid-i Aksa provokasyonunu lanetledi, uluslararası topluma çağrı yaptı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi. Göktaş, Harem-i Şerif'e uzanan elin İslam aleminin inancını ve hafızasını hedef aldığını belirterek uluslararası toplumu somut adım atmaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetledi.

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği provokasyonu şiddetle lanetliyorum. Harem-i Şerif'e uzanan el, yalnızca bir mabedi değil, bütün İslam aleminin inancını, tarihini ve ortak hafızasını hedef almaktadır. Kutsal mekanların siyasi hesaplara alet edilmesine, bölgedeki gerilimin körüklenmesine asla sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunması için Filistinli kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz. Uluslararası toplumu ise saldırılar karşısında suskunluğu bırakıp somut adım atmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA
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