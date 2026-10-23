Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş Kilimli'deki maden kazasına psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş Kilimli'deki maden kazasına psikososyal destek ekiplerini görevlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağı kazasına ilişkin psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı. Ekiplerin sahada ve hastanede madenciler ile ailelerinin yanında olduğunu belirten Göktaş, kazada hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki kazaya ilişkin psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle sahada ve hastanede madencilerimiz ile ailelerimizin yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...