Bakan Göktaş: İsrail, insanlık suçları siciline bir utanç sayfası daha eklemiştir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırı, İsrail'in insanlık suçları siciline bir utanç sayfası daha eklemiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırı, İsrail'in insanlık suçları siciline bir utanç sayfası daha eklemiştir. İyiliği ve yardımı hedef alan bir zihniyet hiçbir değerle izah edilemez. Bu barbarlığa 'dur' demek hepimizin vicdani ve insani sorumluluğudur. Uluslararası toplum, saldırıya sessiz kalmamalı, net bir ortak duruş sergilemelidir. Devletimiz, filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye olarak bu zulme sessiz kalmayacak, adaletin ve mazlumların sarsılmaz sesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı