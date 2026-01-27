Haberler

Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreşlerinde' başka çocuklarımızın da mağdur edildiği bilinmektedir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB'ye ait ruhsatsız kreşlerinde çocuklara yönelik istismar ve şiddet iddialarının yargıya intikal ettiğini belirtti ve bu vakaların dikkatlice takip edileceğini vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin "İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak. Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti

Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı