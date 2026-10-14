Bakan Göktaş, Hatay'da Sosyal Hizmet Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'a yeni hizmetler kazandırmak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah kısa sürede konteynerde kalan ve kalıcı konutlarına çıkacak olan sosyal yardım yararlanıcısı 1759 hanemize taşınma ve kira desteğinde bulunacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde düzenlenen Sosyal Hizmet Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente 7 hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılacak merkezlerin, devletin "şefkat elini" daha çok haneye uzatacağını belirten Göktaş, "Bu merkezlerde çocuklarımızın hayalleri büyüyecek, ailelerimiz huzur bulacak, yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz hayata daha etkin katılacak. Her bir merkezimiz, Hatay'a verdiğimiz sözün ve bu şehre duyduğumuz vefanın kıymetli bir nişanesi olacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal devlet anlayışını devletin temel ilkesi haline getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hatay'a kazandırdığımız her eser de bu iradenin şehrimizdeki en güzel yansımasıdır. Bu kapsamda Bakanlık olarak, son çeyrek asırda Hatay'a 55 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduk. Bugün Hatay'da faaliyet gösteren 47 kuruluşumuzla kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve büyüklerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bunun yanı sıra 6 bin 117 çocuğumuz için sunduğumuz sosyal ve ekonomik desteklerimizle eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Sadece bu yıl SED kapsamında 486 milyon lirayı çocuklarımızın geleceği için kullandık."

Hataylılar için 1,63 milyar lira evde bakım desteği sağladıklarını dile getiren Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile 3 bin 640 yaşlı ve engelli vatandaşın günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını, kentteki 10 bin 948 gencin Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlandığını bildirdi.

1759 haneye taşınma ve kira desteği

Göktaş, Hatay'da 29 bin 340 haneye doğum yardımlarıyla 676 milyon lira destek verdiklerini, kente Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile Çocuk Evleri Sitesi'ni kazandırdıklarını söyledi.

Hatay'a yeni hizmetler kazandırmak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları anlattı:

"İnşallah kısa süre içerisinde biri Antakya'da olmak üzere iki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini de şehrimize kazandıracağız. Ayrıca Samandağ, Defne ve Reyhanlı'da da birer sosyal hizmet merkezini hizmete sunacağız. Buradan bir haberi de Hataylı kardeşlerimizle paylaşmak isterim. İnşallah kısa sürede konteynerde kalan ve kalıcı konutlarına çıkacak olan sosyal yardım yararlanıcısı 1759 hanemize taşınma ve kira desteğinde bulunacağız."

Göktaş, Gündüzlü Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'ni de kente kazandıracaklarının sözünü verdi.

Yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını dileyen Göktaş, "Bakanlık olarak, komşusunun derdini kendi derdi bilen bu şehirde, biz de her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilmeye devam edeceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, güçlü ailelerin, güçlü sosyal hizmet ağıyla büyüyeceği bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Vali Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de merkezlerin Hatay'a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antakya, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz ilçelerindeki sosyal hizmet merkezleri ile Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yeni hizmet binalarının açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Göktaş, törene katılan Hatay Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı Gül Ergüner'e yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Kaynak: AA