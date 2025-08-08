Bakan Göktaş, Şehit Ailesine Cumhurbaşkanı'nın Mektubunu İletti

ŞEHİT AİLESİNE CUMHURBAŞKANI'NIN MEKTUBUNU İLETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş'a ziyaretinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek eşlik etti. Şehit annesi Gülümser Ayan, şehit eşi Nazan Ayan ve çocuklarıyla bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileyerek, şehit ailesiyle sohbet etti. Şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla gönderdiği, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin mektubunu teslim eden Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

'BU SÜRECİN HİÇBİR NOKTASINDA PAZARLIĞA YER VERİLMEMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli kardeşim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşü ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yalova'daki programı kapsamında, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan Ali Demir ve Nisa Nur Köroğlu çiftinin nikah törenine de katıldı. Bir restoranda düzenlenen törene Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ile çiftin yakınları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Göktaş, proje kapsamında başvuran çiftlerin eğitim programına da katıldığını belirtip, bu sürecin çiftlere önemli katkılar sağladığını söyleyerek, "Evlilik öncesinde olduğu gibi evlilik sonrasında da genç çiftlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıkta da hastalıkta da, iyi günde de kötü günde de birbirinize sevgi, saygı ve merhametle yaklaşacağınız uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/YALOVA,