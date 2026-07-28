Haberler

Bakan Göktaş, Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak Büşra Kayıkçı'yı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Recording Academy'nin davetiyle Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak üyeler arasında yer alan müzisyen Büşra Kayıkçı'yı tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Recording Academy'nin davetiyle Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak üyeler arasında yer alan müzisyen Büşra Kayıkçı'yı tebrik etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Küresel müzik sektörünün en prestijli platformlarından Recording Academy'nin davetiyle Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak üyeler arasında yer alan Büşra Kayıkçı'yı tebrik ediyorum. Büşra Kayıkçı, özgün sanat anlayışı, eşsiz yeteneği ve elde ettiği başarılarla hepimize ilham oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi uluslararası müzik dünyasında en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, çıktığı bu sıra dışı yolculukta başarılarının daim olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor