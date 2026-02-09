Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Özdemir'i kabul etti

Bakan Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Özdemir'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ile bir araya gelerek gençlerin espor alanındaki gelişimini desteklemek ve eğitim imkanlarını genişletmek için ortak adımlar değerlendirildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Göktaş, kabule ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, "Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Sayın Alper Afşin Özdemir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde gençlerimizin espor alanındaki gelişimlerini desteklemek, eğitim imkanlarını genişletmek ve onlar için daha güvenli, erişilebilir alanlar oluşturmak üzere atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde keşfetmelerine, dijital dünyada sağlıklı, bilinçli ve donanımlı bir şekilde yer almalarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu