Bakan Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Özdemir'i kabul etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Göktaş, kabule ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, "Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Sayın Alper Afşin Özdemir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde gençlerimizin espor alanındaki gelişimlerini desteklemek, eğitim imkanlarını genişletmek ve onlar için daha güvenli, erişilebilir alanlar oluşturmak üzere atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde keşfetmelerine, dijital dünyada sağlıklı, bilinçli ve donanımlı bir şekilde yer almalarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.