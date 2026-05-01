Bakan Göktaş: Doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, 8 hafta ilave izin kullanabilecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan doğum iznine ilişkin düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamı dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

