Bakan Göktaş, kardeşleriyle devlet korumasına alınan Adnan'ı ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da amcasının yanında uygun olmayan koşullarda yaşadığı tespit edilerek iki kardeşiyle devlet korumasına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı kaldığı kuruluşta ziyaret etti.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Göktaş, ziyarette, yetkililerden Adnan'ın sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psikososyal desteğe ilişkin detaylı bilgi aldı.

Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan çocukla yakından ilgilenen Göktaş, tekerlekli sandalyesini sürdüğü çocuğu bahçede gezdirdi, sohbet etti.

Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.