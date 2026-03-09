Haberler

Bakan Göktaş'tan Çocuklara Dijital Güvenlik Uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların çevrim içi ortamlarda yabancılara karşı temkinli olmaları gerektiğini vurgulayarak, güvenliğin önemi üzerinde durdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara dijital dünyada güvenli davranmaları yönünde uyarılarda bulunarak, "Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan çocuklara hitap ederek dijital ortamlarda kurulan iletişimin gerçek kişilerle gerçekleştiğini hatırlattı.

Göktaş, çevrim içi ortamlarda konuşulan ve birlikte oyun oynanan kişilerin gerçek kişiler olduğuna dikkati çekerek, "Dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek" ifadelerini kullandı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız."

