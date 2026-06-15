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Bakan Göktaş'tan Çocukların Dijital Risklerden Korunmasına İlişkin Açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital risklerden korunması için yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve yaş derecelendirme sistemlerini içeren düzenlemeleri hayata geçirdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın farklı ülkelerinde çocukları dijital risklerden korumak amacıyla sosyal medya ve çevrim içi oyunlara yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

İngiltere'nin de çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik daha güçlü tedbirleri gündemine aldığını ifade eden Göktaş, Türkiye'nin de çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla düzenlemelerini hayata geçirdiğini kaydetti.

Göktaş, söz konusu düzenlemelerin yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve yaş derecelendirme sistemlerini içerdiğini bildirdi.

Çocukları dijital dünyanın risklerine karşı korumanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, çocukların teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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