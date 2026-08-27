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Bakan Göktaş: 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettik

Bakan Göktaş: 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettik
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026'nın ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettiklerini açıkladı. Bakan, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek sağladıklarını ve sahada çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2026'nın ilk yarısında, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettik" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhtiyacınız olduğunda, yanınızda biz varız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2026'nın ilk yarısında, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren sosyal hizmet merkezlerimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettik. Sosyal hizmet merkezlerimizle 665 bin 51 haneye, SYDV personelimizle ise 1 milyon 429 bin 780 haneye ulaştık. Bakanlık olarak, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, her bir hanenin ihtiyacına en uygun hizmet ve destek modellerimizden yararlanmasını sağlıyoruz. Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olan, dertlerini dinleyen ve çözüm üreten tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya; sahada ve görev başında çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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