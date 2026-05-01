Bakan Göktaş: 1 Nisan İtibarıyla Doğumun Üzerinden 24 Hafta Geçmemiş Anneler, 8 Haftalık İlave Doğum İzninden Yarararlanabilir

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları hâlinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamı dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın memur ve işçilerin doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olan toplam 16 haftalık ücretli izin süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamı dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
