Bakan Fidan, Yunan Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen zirve marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da görüştü" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA