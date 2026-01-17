Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
