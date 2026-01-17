Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel