Bakan Fidan ve Genel Sekreter Rutte'den Kuzey Atlantik Konseyi Açılış Konuşması

Bakan Fidan ve Genel Sekreter Rutte'den Kuzey Atlantik Konseyi Açılış Konuşması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının açılışında önemli konuşmalar gerçekleştirdi. Toplantıda uluslararası güvenlik, işbirlikleri ve savunma stratejileri gibi konular ele alındı. Ayrıca, bölgesel tehditler ve NATO'nun geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan ve Genel Sekreter Rutte, Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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