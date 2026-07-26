Fidan'dan şampiyon Filenin Sultanları'na tebrik
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Fidan, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'nı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA