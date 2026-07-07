Bakan Fidan, NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç