Bakan Fidan, NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.