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Fidan, Bingazi'de Bilkasım Hafter ile görüştü

Fidan, Bingazi'de Bilkasım Hafter ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti sırasında Bingazi'de Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki yeniden imar süreci ve ikili işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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