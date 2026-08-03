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Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zeynula'yla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, telefonda görüştüğü Zeynula'yı, Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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