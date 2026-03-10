Haberler

Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı.

İtalyan Bakan Tajani de bu görüşmeye ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO üyesi, İtalya'nın dostu ve müttefiki olan Türkiye'nin hava sahasına yapılan ihlallerin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İtalya'nın dayanışmasını ilettim." ifadelerini kullandı.

Kriz karşısında itidalli olmak gerektiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"Bu aşamada, tüm bölgesel aktörlerin diyalog kanalını açık tutmak için ihtiyatlı ve itidalli davranmasının şart olduğu konusunda hemfikir olduk. Bölgede tırmanmayı ve yeni gerilimleri önlemeliyiz. Türkiye, faydalı bir müzakere rolü oynayabilir. Öncelikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını önlemek ve bu savaşın ekonomiye etkilerini engellemek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Haberler.com

