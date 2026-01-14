Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
