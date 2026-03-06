Bakan Fidan'dan, telefon görüşmeleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek amacıyla Hollanda ve Brezilya mevkidaşlarıyla görüştü.
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı