Bakan Fidan'dan, telefon görüşmeleri

BAKAN FİDAN, HOLLANDA'LI VE BREZİLYA'LI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı