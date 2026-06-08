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Bakan Fidan, Gürcü ve Azeri Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen üçlü toplantı kapsamında Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Onuncu Toplantısı kapsamında İstanbul'da, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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