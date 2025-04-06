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Bakan Fidan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki: "Artık Haddini Bil"

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben "Artık haddini bil" ifadesini kullandı. Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır" dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben "Artık haddini bil" ifadesini kullandı. Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır" dedi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel'dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel'dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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