Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da olacak

Bakan Fidan, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da olacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.

Ayrıca kaynaklar, bu akşam Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki heyet arasında planlanan görüşmenin de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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