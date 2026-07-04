Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bilim tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'yla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında, Prof. Dr. Fazlıoğlu'nun, bilim tarihi ve düşünce geleneği üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarla akademi dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Medeniyet birikimimiz, kültürel mirasımız ve düşünce geleneğimiz üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kültür politikalarımızın güçlü bir tarih ve düşünce perspektifiyle şekillenmesine katkı sunacak her değerlendirmeyi son derece kıymetli görüyoruz. Bilim tarihi ve felsefe alanındaki değerli çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatına katkı sunan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na nazik ev sahipliği ve verimli sohbeti için teşekkür ediyorum."