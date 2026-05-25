Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 43. yılında sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetimizin fikir atlasını kelimeleriyle inşa eden, yalnızca bir şair değil, bir dava, bir duruş ve bir fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek'i vefat yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Aradan geçen yıllara rağmen mısralarıyla düşünmeye, eserleriyle yol göstermeye devam eden üstadın bıraktığı güçlü miras, kültür ve edebiyat dünyamızda yaşamayı sürdürüyor. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
