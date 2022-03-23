Bakan Ersoy: "Ne doğunun ne de batının kadim şehirleri bir günde kurulmamıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı.

"Kültür ve sanat uzun soluklu bir yolculuktur"

"Ne doğunun ne de batının kadim şehirleri bir günde kurulmamıştır"