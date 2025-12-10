Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Gazze olmak üzere, zulüm gören, sesi kısılmaya çalışılan tüm masum insanların feryadını derinden hissediyoruz. Türkiye, insan onurunu esas alan, barış ve vicdanın egemen olduğu bir dünya için her zeminde kararlı bir mücadele veriyor. Çünkü insanı korumak, insanın onurunu yüceltmek, devletimizin en önemli gayesidir."