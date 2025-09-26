Bakan Ersoy'dan Dil Bayramı Kutlaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkçemiz var oldukça birliğimiz, kültürümüz ve kimliğimiz de var olacaktır. Bu bilinçle, Dil Bayramı'nı kutluyor, Türkçenin korunmasına ve gelişimine emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türk Dil Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"26 Eylül Dil Bayramı kutlu olsun. Türkçemiz geçmişimizi bugüne, bugünü yarına bağlayan en güçlü köprüdür. Dilimizin zenginliğini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğu. Türkçemiz var oldukça birliğimiz, kültürümüz ve kimliğimiz de var olacaktır. Bu bilinçle, Dil Bayramı'nı kutluyor, Türkçenin korunmasına ve gelişimine emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."