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Ersoy: Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın açılış programındayız. Milletimizin ortak hafızasını, kültürünü ve değerlerini koruyarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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