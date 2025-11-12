Haberler

Bakan Ersoy'dan "Ahıskalı Türkler"e ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ahıskalı kardeşlerimiz, ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ahıskalı kardeşlerimiz, ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir. Türkiye olarak, onların kimliklerini özgürce koruyabilmeleri, kültürel miraslarını yaşatabilmeleri ve bulundukları ülkelerde huzur içinde yaşamaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve beraberindeki heyeti kabulünde yer aldıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ahıskalı kardeşlerimiz, ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir. Türkiye olarak, onların kimliklerini özgürce koruyabilmeleri, kültürel miraslarını yaşatabilmeleri ve bulundukları ülkelerde huzur içinde yaşamaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. TİKA ve YTB aracılığıyla yürüttüğümüz projelerle Ahıskalı soydaşlarımızın eğitimden tarıma, kültürden barınmaya kadar pek çok alanda desteklenmesini sağlıyoruz. Yunus Emre Enstitümüzün faaliyetleri ise kültürel etkileşimi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı

TFF, 2025 Süper Kupa final maçının oynanacağı stadı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.