Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de gerçekleşen törenle başladı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

12 HAZİRAN'A KADAR BİN 500'DEN FAZLA ETKİNLİK

Atatürk Kültür Merkezi, Akbank Sanat, Akademi Beyoğlu, Hope Alkazar, İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Grand Pera Emek Sahnesi, Grand Pera Cercle d'Orient, Fransız Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Galataport, Garibaldi Sahnesi, Koç Üniversitesi Anamed, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Salt Galata, Salt Beyoğlu, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tophane-i Amirane, Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, Tomtom Kırmızı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Tarihi Taksim Maksim Sahnesi, Taksim Camii Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Burhan Doğançay Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi ve Saint Benoit Fransız Lisesi.