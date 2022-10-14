Bakan Dönmez, Bartın'daki maden faciasının nedenini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Dönmez patlamanın nedeni ile ilgili, "İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu." ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı patlaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgeye gitti. Olayla ilgili incelemelerde bulunan iki bakan daha sonra kameralar karşısına geçerek son durumu paylaştı.

BAKAN SOYLU: 14 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi veren Bakan Soylu, patlamada 14 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "14 işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI OLDU

Bakan Soylu'dan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" dedi.