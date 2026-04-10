Polis Haftası'nda 181. Yıl Kutlaması

Polis Haftası'nda 181. Yıl Kutlaması
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı polis telsizlerinden gönderdiği mesajla kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı polis telsizlerinden gönderdiği mesajla kutladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin mesajı, 81 ilde görev yapan polislerin telsizlerinden aynı anda duyuruldu. Bakan Çiftçi, mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk Polis Teşkilatı'nın kahraman mensupları; 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle 181 yıllık şanlı mazimizin gururunu yüreğimizde hissederek sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türk polisi, hukukun sarsılmaz kalesi, milletimizin huzurunun ve devletimizin bekasının en önemli teminatıdır. 181 yıldır bu teşkilat, gecesini gündüzüne katanların, vatan için canını ortaya koyanların, görevini her şeyin üzerinde tutanların ocağı olmuştur. Sizler aziz milletimizin duasını, devletimizin iradesini, ay-yıldızlı bayrağımızın şerefini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adım, tuttuğunuz her nöbet, verdiğiniz her mücadele Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve istikbaline sahip çıkmaktır. Şunu biliniz ki bu devlet sizin cesaretinizle güçlüdür, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur, bu bayrak sizin kararlılığınızla dalgalanmaktadır. Bu uğurda şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabı hak siz vazife başındaki tüm polislerimizi muzaffer ve muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun. Polis Haftamız kutlu olsun, 181'inci yılımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
