Bakan Çiftçi, Teravih Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Okudu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'daki Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Bu anlar, cami imamı tarafından kaydedildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretler için bulunduğu memleketi Konya'da, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çeşitli ziyaretleri için memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teravih namazında bölge halkıyla bir araya geldi. Hafız olduğu bilinen Bakan Çiftçi, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cami imamı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

