Bakan Çiftçi, Teravih Namazı Sonrası Kur'an-ı Kerim Okudu

1) BAKAN ÇİFTÇİ, TERAVİH NAMAZI SONRASI KUR'AN-I KERİM OKUDU

Çeşitli ziyaretleri için memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teravih namazında bölge halkıyla bir araya geldi. Hafız olduğu bilinen Bakan Çiftçi, Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar, cami imamı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı