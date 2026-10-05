Bakan Çiftçi, suçu önleyen güvenlik anlayışını güçlendireceklerini açıkladı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'nda asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaların ele alındığını açıkladı. Çiftçi, veri analizi, istihbarat ve teknolojik imkanların birlikte kullanıldığı önleyici güvenlik anlayışının güçlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çiftçi, kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanmasına kadar birçok alanda sonuç alındığını belirterek, mevcut tablonun yeterli görülmediğini ve yeni bir çalışma safhasına geçileceğini ifade etti.

Çiftçi, "Güçlü istihbari kapasitemizi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz" dedi.

Kadına karşı şiddetle mücadelede hiçbir boşluğa izin verilmeyeceğini belirten Çiftçi, yeni nesil suç çeteleri ve aranan şahıslarla mücadelede birimler arasındaki müşterek çalışma kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

Çiftçi, "Türkiye'nin huzuru için veriyi toplayan, analiz eden, riski öngören, hedefini belirleyen ve neticeyi ölçen güvenlik anlayışımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA