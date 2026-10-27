Bakan Çiftçi: Siber vatanımızı kararlılıkla koruyacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulunun 2'nci Toplantısı'na katıldığını belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nda yalnızca fiziki sınırlarımızı değil, siber vatanımızı da koruyacak; dijital egemenliğimizi aynı azim ve kararlılıkla güçlendireceğiz" dedi. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber vatanımızı kararlılıkla koruyacağız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetlerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulunun 2. Toplantısı'na katıldık. Toplantımızda; küresel siber tehditleri, yapay zekanın oluşturduğu yeni riskleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenliğimize yansımalarını değerlendirdik. Dijital egemenlik, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda kritik altyapılarımızın korunması, teknolojik bağımsızlığımızın güçlendirilmesi ve ulusal siber dayanıklılığımızın artırılması amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi'ni ele aldık. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve akademi dünyamız arasındaki işbirliğini güçlendirerek siber tehditlere karşı daha bütüncül ve etkin bir güvenlik yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yalnızca fiziki sınırlarımızı değil, siber vatanımızı da koruyacak; dijital egemenliğimizi aynı azim ve kararlılıkla güçlendireceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı