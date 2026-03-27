Haberler

Bakan Çiftçi, Şehit Uzman Çavuş Selman Akarsel'in Ailesini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesini ziyaret etti. Bakan, Akarsel'in hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlatarak, ailesine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailesine ziyarette bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Akarsel'in, 24 Mart'ta askeri araç kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu akşam Konya Karatay'da baba ocağında, aziz şehidimizin kıymetli ailesine sarıldık. Bir evladın emaneti, bir milletin yüreğine düştü. Acıları acımız, hüznü hüznümüzdür. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif

Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk devasa teklif
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Site otoparkındaki vahşetin ardından böyle kaçmışlar