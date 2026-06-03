İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı kabul etti.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü dostluk bağlarını, ülkeler arasındaki ortak çalışma alanlarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

" Güvenlik, sınır yönetimi, göç, afet yönetimi ve kolluk kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı güven ve stratejik ortaklık anlayışı temelinde gelişen Türkiye-Gürcistan ilişkilerini, bölgemizin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde daha da ileri taşımakta kararlıyız."