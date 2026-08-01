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Bakan Çiftçi: FETÖ ile mücadelemizi ilk günkü azimle sürdüreceğiz

Bakan Çiftçi: FETÖ ile mücadelemizi ilk günkü azimle sürdüreceğiz
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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanması ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Hainler nereye kaçarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Marmaris'te muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'yi Afyonkarahisar'da yakaladık. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek; üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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