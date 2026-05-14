Bakan Çiftçi, Erzurum'da

ZİYARETLERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, vali yardımcıları ve bürokratlar tarafından karşılanan Çiftçi, tören mangasını selamladı. Valilik şeref defterini imzalayan Çiftçi, Vali Baruş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Çiftçi, daha sonra AK Parti İl Teşkilatında partililerle buluştu. Bakan Çiftçi, ziyaretlerin ardından Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen 'ihtisas akademisi' programına katıldı.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

