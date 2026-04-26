Bakan Çiftçi, 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ' Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökleri emanet bilip her uçuşta büyük bir mesuliyet taşıyan kıymetli pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Aziz milletimizin emniyeti, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması ve vatan semalarının muhafazası için görev yapan pilotlarımız; cesaretin, ferasetin ve adanmışlığın timsalidir. Gece gündüz demeden vazifesini ifa eden tüm pilotlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im kendilerini her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Semalarımızda dalgalanan al bayrağımız daim olsun" ifadelerini kullandı.

